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Un nuevo y preocupante episodio de violencia volvió a sacudir a Río Gallegos, durante las primeras luces de este sábado. Una agresión física registrada a la salida de un conocido local nocturno, dejó como saldo a un joven de 26 años hospitalizado tras haber perdido el conocimiento en la vía pública, mientras que tres hombres quedaron aprehendidos y a disposición formal de la Justicia provincial.

El incidente se desencadenó alrededor de las 06:35 horas, en momentos en que el personal de la Comisaría Segunda realizaba las habituales tareas de prevención y patrullaje. Al aproximarse a las inmediaciones del establecimiento bailable, los efectivos observaron una “riña”.

Al acercarse al lugar, los uniformados constataron la gravedad del cuadro: la víctima, un muchacho de 26 años, yacía inmóvil e inconsciente tras haber sido atacado brutalmente a golpes de puño.

Minutos más tarde, una ambulancia arribó al sector. Para ese momento, la víctima había logrado recobrar el conocimiento, aunque manifestaba un evidente cuadro de desorientación espacio-temporal y fuertes dolores derivados de los impactos recibidos en distintas partes del cuerpo. Los profesionales de la salud procedieron a realizar las primeras maniobras de contención e inmovilización en el lugar para luego trasladarlo de urgencia hacia las instalaciones del Hospital Regional de Río Gallegos.

Los agentes policiales iniciaron de inmediato la búsqueda de los responsables. Un integrante del personal de seguridad privada señaló con precisión a los tres presuntos agresores que estaban huyendo.

La Comisaría Segunda montó un operativo con el Comando de Patrullas. Las unidades interceptaron y acorralaron a los sospechosos en la intersección de la calle 9 de Julio y Kirchner, a pocas cuadras del lugar de la trifulca. Los implicados, de 34 y 35 años, fueron trasladados de manera directa a la dependencia policial del sector. En tanto, el tercer involucrado, un individuo de 29 años, debió ser derivado previamente al nosocomio bajo custodia policial debido a que presentaba cortes y lesiones sangrantes en la zona del rostro que requerían sutura y evaluación médica.

La Secretaría Penal confirmó la aprehensión formal de los tres causantes y ordenó que permanezcan privados de la libertad mientras se efectúan las diligencias correspondientes. Asimismo, se dispuso un monitoreo permanente sobre la evolución de la salud del joven hospitalizado y la remisión del informe médico legal, un elemento clave para establecer la tipificación del delito y fijar los próximos pasos procesales para los involucrados