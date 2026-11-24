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La Policía detuvo a un joven de 19 años a horas de la madrugada del lunes 23 de noviembre, luego de un conflicto familiar en una vivienda. La Policía intervino tras un llamado anónimo y encontró al muchacho forcejeando en el suelo con su hermano, de 31 años.

El procedimiento comenzó cerca de las 6:35 horas, cuando los efectivos llegaron al domicilio escucharon una discusión en voz alta y fueron atendidos por otros integrantes de la familia. En el interior observaron a D.E.O. sobre su hermano menor, L.B.O., mientras ambos forcejeaban.

La hermana, A.O., y el hermano mayor dieron a conocer que L.B.O. había agredido a su padre, de 59 años, y que luego intentó atacar a su hermana. El padre relató que discutió con el joven y que su otro hijo intervino en el conflicto. También dijo que le pidió al hijo más chico que cesara con su comportamiento y se fuera a descansar, pero que no le hizo caso.

De la misma manera, el padre señaló que este tipo de situaciones se habría repetido y solicitó que su hijo fuera trasladado a la Comisaría local. El hermano que intervino para evitar que siguieran agrediendo a su padre dijo sentir dolores corporales por el forcejeo, aunque rechazó ser examinado por un médico.

L.B.O. fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en carácter de incomunicado, a disposición de la Justicia. La fiscal de turno dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, fije domicilio. También solicitó la intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia.