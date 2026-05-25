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Un violento episodio ocurrido el domingo en Caleta Olivia volvió a poner en debate la respuesta del Estado frente a situaciones vinculadas a salud mental, violencia y prevención. Carlos Guardo, un joven vecino de la ciudad, sufrió un brutal ataque con arma blanca y terminó con severas heridas en la cabeza tras ser apuñalado presuntamente por un hombre del barrio. La familia de la víctima asegura que el agresor “planeó el ataque” y advierte que ya existían antecedentes psiquiátricos y pedidos de ayuda previos por parte de sus propios familiares.

El hecho causó una fuerte conmoción en la comunidad caletense por la gravedad de las lesiones y por el relato posterior de los allegados al joven herido. Jorge, hermano de Carlos, describió una escena estremecedora y pidió públicamente que la Justicia tome medidas urgentes.

Jorge y Carlos.

“Un vecino nuestro intentó matarlo. Planeó un ataque y lo apuñaló en la cabeza”, sostuvo en declaraciones a Info Caleta.. Según detalló, Carlos recibió “cinco cortes de siete centímetros de profundidad cada uno” y debió ser asistido de urgencia, recibiendo 22 puntos de sutura producto de las heridas.

La familia sostiene que el presunto agresor atravesaba desde hace tiempo problemas de salud mental y que incluso había permanecido internado anteriormente. “Es una persona que tiene antecedentes psiquiátricos y ha estado internado. Se ha escapado y su familia ha pedido auxilio a la Justicia y Policía”, afirmó Jorge, quien además remarcó que el temor alcanza incluso al entorno más cercano del acusado.

“Sus familiares tampoco están seguros y no saben lo que va a hacer”, agregó, reflejando el nivel de preocupación que atraviesa actualmente a ambas familias y a vecinos de la zona.

Mientras Carlos Guardo continúa recuperándose de las heridas sufridas, la familia reclama medidas concretas para evitar nuevos episodios. Este martes, tanto los allegados de la víctima como los propios familiares del agresor se presentarán en el juzgado con un pedido en común: que la Justicia intervenga de manera urgente y que el acusado “no siga en las calles”, reclamó el hermano de la joven víctima.

“Queremos que se haga justicia, que el Estado y los jueces escuchen este caso”, expresó Jorge.