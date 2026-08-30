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Personal de la Comisaría Puerto Deseado, agentes de la Patrulla de Aproximidad, efectivos de Tránsito y personal del Hospital Distrital intervinieron tras ser alertados por un accidente de tránsito registrado en la zona.

Por causas que son materia de investigación, un auto de color gris impactó con una motocicleta de color negro. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladado al centro de salud local.

Según se informó, see trata de un menor de edad que quedó alojado en la sala de observación del nosocomio, donde era evaluado por profesionales médicos y se aguardaba su evolución, informó Deseado al Instante.

En tanto, el personal policial y de Tránsito trabajó en el lugar para resguardar la zona y realizar las actuaciones correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.