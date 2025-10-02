Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un caos de tránsito se registró en horas de la tarde de este jueves cuando cuando un estruendo rompió la rutina de quienes circulaban por la autovía 17 de Octubre, en dirección hacia la avenida San Martín, en Río Gallegos. Según informaron fuentes policiales, los dos vehículos involucrados, una Chevrolet Cross y un Volkswagen Gol Trend oficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), circulaban en la misma dirección cuando se produjo la colisión.

De acuerdo con las primeras pericias, la Chevrolet intentó ingresar a la avenida San Martín y, al frenar de manera brusca en la curva, el vehículo oficial no logró detener su marcha a tiempo, impactando contra la parte trasera de la camioneta.

Los daños con los que quedó el vehículo oficial. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La violencia del golpe se reflejó en los daños visibles: el Gol Trend, que absorbió el mayor impacto, terminó con destrozos significativos en su parte frontal, mientras que la Cross evidenció daños más leves en la parte trasera.

El hecho tomó particular relevancia debido a que uno de los vehículos pertenece al Servicio Penitenciario Provincial. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, aunque al momento del siniestro no trasladaba internos, el protocolo de actuación obligó a la intervención de personal especializado en Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del choque. La presencia de efectivos de la Comisaría Tercera ayudó a organizar el tránsito, que se vio seriamente afectado durante varias horas, en una zona que ya de por sí concentra gran caudal vehicular en los horarios pico.

Un agente realizando las pericias en el lugar del suceso. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Vecinos y automovilistas que circulaban por el sector destacaron que la rotonda Samoré suele ser escenario de maniobras riesgosas. La combinación de alta velocidad en la autovía, frenadas repentinas y escasa previsión al momento de ingresar o salir de la rotonda convierten a este punto en uno de los más conflictivos de la capital santacruceña. “No es la primera vez que vemos accidentes acá, y seguramente no será la última si no se toman medidas”, comentó un vecino que presenció el operativo policial.

Los agentes en el lugar del incidente. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Afortunadamente, en este caso no hubo que lamentar heridos. Los conductores fueron revisados de manera preventiva y ninguno necesitó ser trasladado al hospital. Sin embargo, las consecuencias materiales no fueron menores, sobre todo para el vehículo oficial, que deberá ser sometido a reparaciones importantes