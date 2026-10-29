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Una persona murió y otra resultó herida tras una colisión entre una van y un camión cisterna que transportaba combustible, registrada este jueves por la mañana en la Ruta CH-255, en la Región de Magallanes, Chile.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 93, en la comuna de San Gregorio, sobre una vía internacional que conecta con el paso fronterizo Integración Austral, en el sector de Monte Aymond.

Ante la gravedad del impacto y el riesgo que podía representar la carga inflamable del camión, el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas movilizó a personal especializado. Intervinieron la Unidad de Rescate de la Primera Compañía y efectivos de Materiales Peligrosos (HazMat) de la Séptima Compañía.

La van y el camión de combustibles quedaron uno de cada lado de la ruta. (Foto: El Pingüino).

Los equipos trabajaron en las tareas de asistencia y rescate, además de evaluar las condiciones de seguridad en el área para prevenir posibles incidentes vinculados con la presencia de combustible.

En paralelo, una ambulancia de la posta de salud de San Gregorio llegó al lugar para asistir a la persona lesionada. El personal sanitario le brindó atención inicial y evaluó su estabilización para coordinar un eventual traslado a un centro de mayor complejidad.

Carabineros también intervino en el operativo, con tareas de resguardo del sector y regulación del tránsito mientras se desarrollaban las actuaciones de emergencia.

Debió trabajar Bomberos ante el riesgo de un incendio del camión de combustible. (Foto: El Pingüino).

Las autoridades aguardaban el desarrollo de las pericias para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal. También se deberán evaluar las posibles responsabilidades en el hecho.

Según informaron los medios chilenos, la persona fallecida se desempeñaba como funcionario de San Gregorio y fue identificado como Luis Aguilera Millapel.

El procedimiento continuaba en desarrollo durante las tareas de asistencia y seguridad desplegadas en ese tramo de la ruta. (Fuente: Radio Polar y El pingüino).