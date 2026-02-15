Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ambiente festivo del carnaval de Puerto Deseado se vio empañado por un grave altercado en la noche del sábado 14 de febrero de 2026. Mientras circulaba por calle 12 de Octubre junto a sus dos hijos menores, un hombre de 46 años recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo caer al suelo, informaron a La Opinión Austral.

En ese momento, el propietario del comercio conocido como “Bunker”, identificado solo por su apodo, y un empleado de su carnicería, iniciaron una agresión física con patadas en todo el cuerpo de la víctima. El hijo mayor del damnificado logró pedir auxilio al personal policial presente, momento en el cual los agresores huyeron del lugar.

El denunciante se encontraba disfrutando del evento junto a sus dos hijos menores. Al circular por la calle 12 de Octubre, sintió un impacto contundente en la cabeza, lo que provocó que cayera al suelo, enredándose en las camperas de sus hijos. En ese instante de vulnerabilidad, fue abordado por dos individuos: el dueño del local “Bunker” y un empleado que trabaja en el sector de carnicería del mismo establecimiento.

Según el relato, ambos sujetos comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas en todo el cuerpo a la víctima inmovilizada. La situación de peligro inminente fue detectada por el hijo mayor del damnificado, quien actuó rápidamente solicitando auxilio al personal policial que se encontraba patrullando la zona. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los dos agresores se dieron a la fuga del lugar.

Tras la intervención policial, se realizó la certificación médica correspondiente al hombre, cuyo resultado determinó que presentaba lesiones leves. A pesar de la naturaleza de las lesiones, la víctima manifestó no instar la acción penal por los golpes sufridos, pero sí solicitó formalmente al magistrado interviniente la aplicación de medidas de prohibición de acercamiento y contacto con los causantes por un tiempo determinado.

El Juzgado local tomó conocimiento del hecho y deberá ahora evaluar la solicitud de las medidas cautelares en función de los antecedentes de conflicto reportados por el denunciante.