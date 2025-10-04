Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cuz informó que Raúl Marcos Sánchez, vecino del barrio Galván en Corrientes Capital, recibió asistencia médica y acompañamiento preventivo cuando transitaba a pie por la Ruta Nacional N° 40. El hombre, que emprendió una larga peregrinación rumbo a la localidad de San Carlos de Bariloche, se encuentra en buen estado de salud y decidió continuar su viaje por sus propios medios.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que en horas de la tarde-noche de este viernes, efectivos de la División Unidad Operativa Caminera “La Esperanza”, en coordinación con la Unidad Operativa Caminera Kraasch, intervinieron para garantizar la seguridad de un ciudadano que avanzaba en soledad por uno de los tramos más extensos y desolados de la geografía santacruceña. Se trataba de Raúl Marcos Sánchez, correntino de nacimiento, que desde hace días recorre a pie la Patagonia con destino a la ciudad rionegrina de Bariloche.

Raúl Marcos Sánchez, cuando fue trasladado al centro asistencial para ser revisado. Está en buen estado de salud. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo de prevención incluyó la evaluación sanitaria del peregrino en el puesto de salud del paraje. Según pudo saber este diario, allí fue atendido por el enfermero Daniel Méndez, quien descartó lesiones o cuadros de riesgo, confirmando que se encontraba en buen estado general pese al cansancio acumulado. Como parte de la asistencia se le entregó una vianda de racionamiento, además de recomendaciones vinculadas a la seguridad vial y a la importancia de mantener descansos adecuados durante una travesía de semejante magnitud.

Una vez concluido el chequeo y tras recibir las recomendaciones del personal policial y sanitario, Sánchez manifestó su firme decisión de continuar el trayecto por sus propios medios, reafirmando la voluntad que lo llevó a iniciar este viaje. Según informaron fuentes oficiales, el hombre se dirigía hacia la Ruta Provincial N.º 5 para luego retomar su marcha hacia el norte rionegrino, con Bariloche como destino final.

La fuerza provincial recordó que estas acciones se enmarcan dentro de la Ley de Seguridad Pública Provincial N.º 3523/2016, que habilita a destinar recursos logísticos y humanos para garantizar la integridad de quienes circulan por las rutas de Santa Cruz.

El comunicado oficial emitido por la Dirección General de Policía Caminera también tuvo un objetivo claro: llevar tranquilidad a los familiares y allegados del correntino, quienes no contaban con noticias directas del peregrino debido a que no posee medios de comunicación propios. “El ciudadano se encuentra en buen estado de salud y mantiene su voluntad de continuar la travesía”, remarcaron las autoridades.