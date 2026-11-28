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Un hombre de 32 años que se encontraba detenido en la División Comisaría Segunda de El Calafate se fugó durante la noche del 27 de noviembre, en un episodio que, según informó la Policía de Santa Cruz, representa la segunda vez que protagoniza una evasión de características similares.

Se trató de Nicolás Adrián Núñez Servín, quien en julio de este año se mantuvo varios días prófugo tras haberse fugado de la misma seccional de la que escapó este fin de semana. Se encuentra tras las rejas con prisión preventiva por una serie de robos contra la propiedad y el robo de una motocicleta

Nicolás Adrián Núñez Servín, el preso que se fugó y fue capturado.

Tras advertir lo ocurrido, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de búsqueda mediante una alerta policial de localización y detención. A partir de allí, se desplegó un operativo que incluyó tareas investigativas, recorridas y rastrillajes en distintos sectores de la villa turística.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones de El Calafate, que trabajaron para establecer posibles lugares donde podría encontrarse el hombre y concretar su localización.

Según pudo conocer La Opinión Austral, alrededor de las 2:55 de la madrugada del 28 de noviembre, personal de la División de Investigaciones de El Calafate logró localizarlo y atraparlo. Al advertir la presencia policial, se inició una persecución a pie que terminó en un callejón situado entre las calles Campaña del Desierto y Buenos Aires, donde los efectivos consiguieron interceptarlo y reducirlo.

Posteriormente, se dio intervención a la autoridad judicial competente y el hombre fue trasladado nuevamente a la dependencia policial correspondiente, donde quedó otra vez a disposición de la Justicia.

Desde la Policía destacaron la respuesta del personal y el despliegue investigativo que permitió resolver la situación en pocas horas. También llevaron tranquilidad a los vecinos de El Calafate y confirmaron que la persona evadida había sido localizada.