Un preso quedó internado en terapia intensiva por el incendio en la Comisaría de Río Gallegos durante el motín El incendio en la Comisaría Segunda de Río Gallegos dejó un preso en terapia intensiva por inhalación de monóxido de carbono. El motín incluyó una pelea generalizada, fuego en colchones y más de doce detenidos trasladados al hospital.

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Un grave incidente sacudió la Comisaría Segunda de Río Gallegos durante la madrugada de este jueves, cuando un grupo de internos protagonizó un motín que derivó en un incendio dentro del sector de calabozos. El episodio dejó como saldo a un preso internado en terapia intensiva y a más de doce detenidos trasladados al Hospital Regional, tal como publicó en exclusiva La Opinión Austral.

Según el parte médico actualizado después del mediodía, el interno que se encuentra internado evoluciona favorablemente. “En el transcurso de la tarde se prevé el retiro del respirador a fin de evaluar su respuesta clínica. De presentar una evolución acorde, sería trasladado a sala común en el día de mañana y, posteriormente, recibiría el alta médica”, informaron.

Según informó la Policía de Santa Cruz, el hecho comenzó alrededor de las 00:35, cuando el personal de guardia escuchó ruidos y golpes provenientes del área de detención. Al ingresar, los efectivos detectaron una riña entre internos que, en pocos minutos, escaló hacia una gresca generalizada.

El incendio agravó la situación

En medio del enfrentamiento, algunos detenidos prendieron fuego colchones y otros elementos cerca de las rejas de ingreso. El foco ígneo generó una densa columna de humo en un espacio cerrado, lo que elevó el riesgo tanto para los internos como para los policías que intervinieron.

Ante la gravedad del cuadro, los agentes activaron el protocolo de emergencia y solicitaron la presencia de Bomberos y refuerzos policiales. Las dotaciones lograron sofocar el incendio tras un operativo contrarreloj en un entorno de alta peligrosidad.

Evacuación y asistencia sanitaria urgente

Una vez controlado el fuego, el personal evacuó a todos los detenidos hacia sectores seguros dentro de la dependencia. De inmediato, equipos médicos asistieron a los internos afectados por la inhalación de humo y posibles lesiones derivadas de la pelea.

Un total de doce presos recibió traslado al Hospital Regional Río Gallegos para su evaluación. Entre ellos, uno quedó internado en terapia intensiva tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono, según comunicaron de manera oficial en la mañana del jueves.

Redistribución de detenidos y actuación judicial

Tras el operativo, las autoridades redistribuyeron a los internos en distintas dependencias policiales de la ciudad con el objetivo de restablecer el orden en la comisaría afectada.

La Justicia tomó intervención a través de la secretaría penal de turno y avanzó con las diligencias para determinar cómo se originó el motín y establecer responsabilidades. Los investigadores analizan tanto el inicio de la pelea como las circunstancias que derivaron en el incendio.