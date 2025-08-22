Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde-noche del jueves en Río Gallegos se vio alterada por un llamado de emergencia que alertaba sobre un supuesto incendio en una vivienda del barrio Belgrano. El aviso encendió la preocupación entre los vecinos y movilizó de inmediato a una dotación de cuatro efectivos del Cuartel Dos de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, el alerta ingresó como una urgencia grave: fuego en una casa habitada. Con la celeridad que el protocolo exige, los bomberos llegaron al lugar y se encontraron con un panorama diferente al esperado. No había un incendio en el interior de la vivienda, sino un foco ígneo originado en residuos acumulados en el patio. Aunque el fuego no había alcanzado la construcción, el riesgo era real: las llamas, de no haberse sofocado a tiempo, podían propagarse y provocar un desastre mayor.

El personal especializado actuó con rapidez. Primero se desplegaron las líneas de ataque para controlar el foco, y luego se procedió a la remoción de los residuos afectados para garantizar que no quedaran brasas encendidas. En pocos minutos, la situación quedó bajo control, sin que se registraran heridos ni daños estructurales.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos aprovecharon la intervención para brindar recomendaciones de seguridad a los residentes y vecinos. Recordaron que la quema de basura en patios o baldíos constituye una práctica peligrosa, capaz de desatar incendios de magnitud en cuestión de segundos. Además, subrayaron que este tipo de conductas no solo ponen en riesgo la seguridad de quienes viven en el inmueble, sino también la de toda la comunidad.