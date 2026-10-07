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Un nuevo siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional N° 281, a la altura del acceso una empresa, en la localidad de Puerto Deseado. El choque involucró a un Toyota Etios Hatchback blanco, que trabaja como remis, y un Chevrolet Corsa Prisma gris que circulaba por la calzada.

De acuerdo con la información difundida, el Toyota habría comenzado a girar para ingresar al predio de la empresa cuando se produjo la colisión. El impacto alcanzó los sectores delanteros de ambos vehículos: el Etios presentó daños en la parte derecha y el Prisma, en la izquierda.

Después del choque, los rodados quedaron detenidos sobre la ruta. En el lugar también se observaron restos de piezas esparcidos en la zona del impacto, mientras personal policial y agentes de Tránsito Municipal realizaron las actuaciones correspondientes.

Finalmente, se conoció que una ambulancia acudió de manera preventiva al lugar. Las circunstancias precisas del hecho serán establecidas a partir de las diligencias realizadas por las autoridades intervinientes.