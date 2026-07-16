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La madrugada de este jueves dejó una intervención policial que fue destacada por vecinos y efectivos de la fuerza en Río Gallegos. Un sargento de la Comisaría Tercera, que se encontraba de franco y vestido de civil, frustró un presunto hurto en un kiosco del barrio Gaucho Rivero al intervenir de manera inmediata cuando advirtió que un joven intentaba retirarse del comercio con mercadería sin abonarla.

Según consignaron los colegas de Vill Vel Producciones episodio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Quinta y tuvo como protagonista al sargento Facundo Morales, quien, pese a no encontrarse cumpliendo funciones operativas en ese momento, decidió actuar al advertir la presunta comisión de un delito en flagrancia.

De acuerdo con la información conocida, el efectivo se encontraba dentro del comercio cuando observó la situación y reaccionó de manera inmediata.

Sin perder tiempo, impartió la voz de alto, se identificó como integrante de la Policía de Santa Cruz y procedió a reducir al sospechoso hasta controlar la situación, evitando que abandonara el lugar.

Una vez asegurado el procedimiento, el suboficial dio aviso al Centro de Despacho mediante una comunicación al 911, solicitando la presencia de un móvil policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Pocos minutos después arribó personal de la jurisdicción, que tomó intervención en el hecho y quedó a cargo de las diligencias procesales previstas para este tipo de situaciones.

El procedimiento permitió que el joven involucrado fuera identificado y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación procesal conforme a la normativa vigente.