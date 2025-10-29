Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las rutas patagónicas, amplias, solitarias y atravesadas por el viento, también esconden peligros que los locales conocen demasiado bien: los animales silvestres. Este miércoles por la mañana, una mujer que conducía un Chevrolet Corsa por la Ruta Nacional N°3, en dirección al sur, sufrió un siniestro vial tras impactar con un guanaco que cruzó inesperadamente el asfalto, a unos 50 kilómetros del paraje Tres Cerros.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral y confirmada por la División Unidad Operativa Tres Cerros, dependiente de la Policía de Santa Cruz, la conductora fue auxiliada rápidamente por el personal de la fuerza, que acudió al lugar tras recibir el aviso del accidente. En el vehículo viajaban también otros acompañantes, quienes resultaron ilesos pese al impacto.

Un agente inspeccionando el interior del rodado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según detallaron los agentes, el incidente se produjo en horas de la mañana, en un tramo de la ruta donde la visibilidad suele verse afectada por la ondulación del terreno y la presencia frecuente de fauna autóctona. Tras las primeras asistencias y la verificación del estado del rodado, los ocupantes lograron continuar su viaje hacia el sur, siendo acompañados por un tercer vehículo que circulaba por la zona.

La División Tres Cerros, además de prestar auxilio mecánico y sanitario, se encargó de asegurar el lugar del siniestro para prevenir nuevos accidentes, ya que el animal quedó a pocos metros de la calzada. Las tareas incluyeron el control del tránsito y la verificación de posibles derrames de combustible, medidas que forman parte del protocolo de seguridad vial que la fuerza implementa en los tramos más desolados de la provincia.

En los últimos años, los choques con guanacos y ovejas se han convertido en un problema recurrente en las rutas santacruceñas, especialmente en los corredores que conectan Comandante Luis Piedra Buena, Tres Cerros y Río Gallegos.