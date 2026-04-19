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Una vez más, un desperfecto eléctrico puso en riesgo una vivienda en Puerto San Julián y dejó al descubierto una problemática que suele repetirse en silencio hasta que ocurre lo peor. Cerca de la medianoche del sábado, un principio de incendio se desató en una casa ubicada sobre la calle Alberdi al 2200, obligando a una rápida intervención de los bomberos para evitar que las llamas se propagaran.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio tuvo su origen en una sobrecarga en el tablero eléctrico del inmueble, una falla que derivó en un foco ígneo que comenzó a afectar el sector de cabreadas. La situación generó momentos de tensión, especialmente por el horario y el potencial riesgo de que el fuego avanzara hacia otras áreas de la vivienda.

Fueron los propios vecinos quienes, en un primer momento, lograron contener el foco, una reacción clave que permitió ganar tiempo hasta la llegada del personal de la División Cuartel 3°. Al arribar al lugar, la dotación desplegó las tareas habituales en este tipo de intervenciones: sofocación definitiva de las llamas, enfriamiento de la estructura y ventilación del ambiente para disipar el humo acumulado.

Posteriormente, los efectivos realizaron una inspección técnica minuciosa para descartar la presencia de focos ocultos o riesgos residuales, una instancia fundamental para garantizar la seguridad del inmueble y evitar rebrotes.

Sin embargo, hay un dato que no pasó desapercibido y que agrega un elemento de preocupación: según indicaron desde la Superintendencia de Bomberos, no es la primera vez que los bomberos intervienen en esa vivienda por una situación similar. Según se informó, se trata del segundo episodio vinculado a fallas eléctricas en el mismo domicilio, lo que refuerza la necesidad de revisar en profundidad tanto la instalación interna como el estado del suministro.

Desde el cuartel interviniente recordaron la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier indicio de falla, cortando el suministro eléctrico y recurriendo a personal matriculado para la revisión correspondiente.