Un taxista de Río Gallegos fue escrachado en redes sociales por presuntamente “colaborar” con un ladrón, que robó diversos elementos de una casa en el barrio Procrear, aprovechando la ausencia de sus dueños.

Según el registro fílmico al que tuvo acceso La Opinión Austral, el conductor del taxi llega junto a un pasajero cerca de la 01:00 al mencionado sector. Estaciona en una esquina y el ladrón desciende del vehículo. Camina unos metros hacia el costado de una vivienda que está en construcción y luego regresa, para dirigirse hacia el fondo de la propiedad. Tras unos segundos, vuelve con algunos elementos en sus manos. El taxista, al ver esta situación, baja del auto y lo ayuda a guardarlas en el baúl de su Toyota Etios.

Momento en que el delincuente vuelve del patio con un inodoro, y otros elementos, que el taxista ayuda a guardarlos en el baúl del auto.

Seguidamente, el delincuente vuelve a dirigirse al patio y vuelve con un inodoro, que también coloca en el baúl. El taxista, que lo esperaba parado junto al auto para ayudarlo, se sube nuevamente mientras que su cliente se comporta de manera sospechosa, yendo otra vez a la esquina de la cuadra para observar la casa de la que sustrajo varios elementos.

El extraño comportamiento no pareció llamarle la a tención al taxista, con quien luego se retiraron del lugar.

En un posteo en redes sociales, vecinos del barrio Procrear, apuntaron contra su actitud y lo tildaron de “cómplice involucrado en el robo”.

“El señor chófer muy ‘inocente’ relató que él sólo hizo el viaje que pidió el pasajero (hombre de camperón rojo). No pareciéndole nada extraño que el tipo buscara la forma de entrar a robar un inodoro, tacho de pintura, entre otras cosas ingresando por la parte de atrás de la casa rompiendo un vidrio y hurte esas cosas en una construcción”, apuntaron en un escrito, y agregó: “Viendo él desde su taxi las maniobras del ‘pasajero’ y la ‘urgencia’ a la 1 de la mañana que tenía para buscar un inodoro y pintura, que normalmente uno entra con llaves por la puerta NO POR ATRÁS colándose por el patio del vecino”.

En el mismo posteo, aseguraron que “pudimos constatar con más videos que el taxi merodeó con su amigo pasajero por el barrio yendo y viniendo por la misma calle”.

El taxista escrachado por presuntamente colaborar con el ladrón.

“Sentimos muy necesario el escrache social ya que en el barrio estamos hartos de los chorros y amiguitos. Hay una gran cantidad de denuncias de robos del barrio Procrear en la Comisaría Tercera. Aclaramos que la denuncia está hecha esperando la correcta diligencia de la comisaría y poder recuperar las cosas robadas ya que el chofer tuvo que declarar el domicilio donde levantó y dejó al ‘pasajero’, lo que hoy corre por cuenta de la jueza competente si allanan el domicilio o no”, aseguraron.

“El chofer quiso escaparse al ser enfrentado y descubierto y tuvimos que llamar a la Policía para que le pidiera por las buenas ir a ‘fijar domicilio’ y el operador tuvo que mostrar la planilla de viajes que toman los choferes para que él ‘aportara datos'”, relataron con indignación los vecinos del barrio.