Una violenta pelea ocurrida en la madrugada de este lunes frente al local nocturno “Catrina”, ubicado en la intersección de Ameghino y Sarmiento, en Puerto Deseado, dejó como saldo a un joven gravemente herido, quien actualmente se encuentra internado en terapia intensiva.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el incidente se produjo a la salida del boliche, cuando por causas que aún son motivo de investigación, se desató una gresca entre varios asistentes. En el marco de esa pelea, uno de los involucrados —un trabajador municipal de la localidad— habría recibido un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó una hemorragia cerebral.

De inmediato, personal del nosocomio local intervino para brindar asistencia al herido, quien fue trasladado de urgencia al hospital de Puerto Deseado. En las primeras horas del lunes su cuadro se tornó crítico, motivo por el cual los médicos resolvieron internarlo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para su estabilización y monitoreo constante.

En horas de la tarde, trascendió que el paciente presenta un sangrado interno a nivel cerebral, y que no se descarta su traslado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, un centro de mayor complejidad, para continuar con los estudios y el tratamiento correspondiente.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el hecho fue notificado a la Comisaría local y al Juzgado de Instrucción de turno, que ya ordenó una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.