Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un turista brasileño que viajaba en moto rumbo a Ushuaia protagonizó un fuerte accidente este domingo por la mañana al chocar contra un guanaco en plena ruta de Santa Cruz.

El hecho se registró en el kilómetro 1505 de la Ruta Nacional N°3, a aproximadamente 100 kilómetros de Río Gallegos, cuando el animal se cruzó de manera repentina frente al motociclista, provocando el impacto y la caída.

Según relató un testigo a La Opinión Austral, el hombre sufrió golpes de consideración, aunque se encontraba lúcido y consciente tras el choque. “En general está bien, tal vez se quebró alguna costilla”, indicó. El turista fue asistido por otros automovilistas durante cerca de dos horas, hasta la llegada del personal policial y una ambulancia que lo trasladó para su atención médica.

Fotos: Gentileza Radio Del Mar

El testigo también advirtió que durante la mañana del domingo era “enorme la cantidad de guanacos a lo largo de toda la ruta”, una situación frecuente y que representa un alto riesgo para quienes circulan.

Fotos: Gentileza Radio Del Mar

Las autoridades advierten sobre la peligrosidad de la Ruta 3 por la presencia de fauna silvestre, y la necesidad de extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantener máxima atención, sobre todo en tramos abiertos y de escasa visibilidad.