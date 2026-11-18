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Un turista español de 63 años sufrió un accidente vial durante el mediodía del domingo 16 de noviembre, cuando circulaba en una motocicleta de gran cilindrada por la Ruta Nacional 40, en Santa Cruz. Al pasar por un bache de importantes dimensiones que había sobre la calzada, perdió el control del vehículo y cayó violentamente sobre el asfalto.

El siniestro ocurrió en el sector comprendido entre Punta del Monte y Cancha Carrera, en cercanías de Río Turbio. El hombre viajaba junto a un grupo de motociclistas que recorría la región cuando se produjo el incidente.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Santa Cruz, efectivos de la División Unidad Operativa Caminera Tránsito Diómedes Casas intervinieron en el lugar tras recibir el aviso del accidente.

Al arribar, a unos 39 kilómetros de la dependencia policial, constataron que el conductor había perdido el control de su motocicleta luego de impactar contra un pozo de grandes dimensiones en la ruta.

Sufrió tres fracturas y quedó internado en observación

Ante la situación, los efectivos solicitaron una unidad sanitaria para asistir al motociclista y coordinaron su traslado al Hospital Dr. José Alberto Sánchez de Río Turbio.

Tras la evaluación médica, se confirmó que el turista había sufrido la fractura de tres costillas. Según el parte médico, las lesiones no representaban un compromiso vital, aunque quedó en observación para controlar su evolución clínica.

En el lugar del accidente se realizaron las actuaciones preventivas correspondientes y se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Río Turbio.

El episodio volvió a poner en foco los riesgos que representa el deterioro de las rutas patagónicas para quienes transitan por ellas, especialmente en trayectos extensos y durante recorridos turísticos en motocicleta.