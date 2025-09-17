Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un vecino de Caleta Olivia perdió la vida este miércoles por la tarde, al accidentarse con su camioneta, cercanías a la ciudad de El Gorosito.
El incidente fatal tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 3, a pocos metros del Vaciadero Municipal. El hombre circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 en dirección sur a norte cuando, por motivos que se desconocen y son materia de investigación policial, perdió el control del rodado y este terminó impactando contra un montículo de tierra, al costado de la calzada.
Por la violencia del impacto, el conductor –vecino del barrio 3 de Febrero– falleció en el acto.
En el lugar intervino personal policial y del Hospital Zonal de Caleta Olivia.
