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Una tarea cotidiana de mantenimiento doméstico –trabajos de soldadura realizados en la propiedad– se combinó con las ráfagas características del viento santacruceño para desencadenar un peligroso principio de incendio en el cielorraso de una vivienda, obligando a una rápida y técnica intervención de los bomberos para evitar que las llamas consumieran toda la estructura del techo.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 18:00 horas de este martes, momento en que la guardia de la División Cuartel 1° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz recibió un llamado de alerta que daba cuenta de un foco ígneo activo en la cubierta de un domicilio emplazado sobre la calle Treppo al 700, en el barrio El Faro de Río Gallegos. Con la celeridad que exigen los incendios estructurales en la capital provincial, una dotación integrada por seis efectivos especializados se desplazó de inmediato hacia el lugar indicado, articulando acciones en el terreno con efectivos del Comando Patrulla y una ambulancia con personal sanitario.

Al arribar a la propiedad y constatar la presencia de humo denso emanando desde la parte superior del inmueble, los rescatistas desplegaron rápidamente una línea de ataque de 38 milímetros para combatir el fuego alojado en el cielorraso. Según pudo saber La Opinión Austral, dado que las llamas y la temperatura tendían a concentrarse en el espacio confinado entre la cubierta y el interior de la vivienda, los bomberos ejecutaron además precisas maniobras de ventilación forzada, procediendo al levantamiento controlado de varias chapas del techo para despejar el entretecho, liberar los gases calientes y asegurar el enfriamiento total de los tirantes y aislantes afectados.

De acuerdo con la reconstrucción técnica efectuada en la escena por los especialistas bomberiles, el siniestro se originó de manera estrictamente accidental. Todo comenzó cuando unas chispas desprendidas durante labores de soldadura lograron filtrarse hacia materiales combustibles del techo, encontrando en el viento reinante el aliado perfecto para avivar la combustión y propagar el foco ígneo en cuestión de minutos.

En medio de la desesperación inicial por salvar su vivienda antes del arribo de las autobombas, un hombre intentó sofocar las llamas por sus propios medios, quedando expuesto a los gases tóxicos propios de la combustión en espacios cerrados. Como consecuencia de ese esfuerzo, debió ser asistido en el lugar por los profesionales de la salud y trasladado de manera preventiva en ambulancia hacia el Hospital Regional de Río Gallegos tras presentar síntomas de inhalación de humo.

Cuando el reloj marcaba las 19:25 horas, tras casi una hora y media de intensa labor operativa sobre la cubierta y el interior de la finca, la dotación del Cuartel 1° logró extinguir por completo el fuego y dejar el inmueble fuera de peligro.