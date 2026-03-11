Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre fue demorado este martes por la tarde luego de intentar sustraer mercadería de un supermercado ubicado sobre la avenida 17 de Octubre, en la ciudad de Río Gallegos.

De acuerdo al comunicado difundido por la Policía de Santa Cruz, el hecho ocurrió el pasado martes 10 de marzo cuando personal policial acudió al comercio tras un requerimiento realizado desde el propio establecimiento, donde un individuo había sido retenido por intentar retirarse con distintos productos sin abonarlos.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre ya había sido demorado por personal policial que cumplía servicio adicional en el local, luego de advertir la presunta maniobra de hurto.

Posteriormente, al realizar consultas con la Dirección General de Policía en Función Judicial, se estableció que el individuo registraba una medida cautelar vigente de averiguación de paradero, solicitada por el Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde fue notificado de las medidas correspondientes y fijó domicilio a disposición del magistrado interviniente.

La intervención quedó bajo conocimiento de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.