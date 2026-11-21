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Un vecino mayor de Río Gallegos protagonizó el violento despiste y vuelco de su camioneta pick-up en el tramo comprendido entre Tapi Aike y La Esperanza, quedando atrapado en el interior del habitáculo deformado hasta que la rápida y coordinada intervención policial y bomberil permitió liberarlo y trasladarlo de urgencia hacia un centro asistencial.

El episodio se desencadenó en horas de la tarde del viernes a una distancia aproximada de diez kilómetros de la base de la Sección Unidad Operativa Caminera Kraasch, dependencia estratégica de la Policía de Santa Cruz encargada de custodiar ese corredor vial clave que conecta la capital provincial con la Cuenca Carbonífera y la región cordillerana. Alertados sobre el accidente, los efectivos de esa unidad caminera se desplazaron de inmediato hacia el punto indicado sobre la traza.

En el interior de la cabina yacía atrapado su conductor y único ocupante, quien evidenciaba lesiones visibles tanto en el rostro como en sus manos producto del fuerte impacto.

Los policías brindaron inmediata contención y asistencia primaria al damnificado para evitar que entrara en estado de shock mientras activaban de urgencia el protocolo de auxilio sanitario y rescate vehicular.

Minutos más tarde arribó al lugar una dotación especializada de la Unidad 9° de Bomberos con asiento en Río Turbio, junto con una unidad sanitaria del nosocomio local. El vecino fue abordado en la ambulancia y trasladado hacia el hospital de Río Turbio para recibir atención médica integral.