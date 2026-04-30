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Un episodio que pudo haber pasado desapercibido terminó movilizando a los equipos de emergencia en Puerto Deseado. Un ciclista resultó lesionado tras una caída en plena vía pública, lo que derivó en una intervención coordinada entre bomberos y personal de salud.

Según pudo saber La Opinión Austral, la situación se registró durante la noche del miércoles en la intersección de las calles Almirante Brown y Don Bosco, un punto de circulación habitual dentro del entramado urbano de Puerto Deseado. Allí, un llamado de alerta advirtió sobre la presencia de una persona lesionada, lo que motivó la inmediata respuesta de la División Cuartel 4° de Bomberos.

Al arribar con una unidad de ataque rápido, el personal constató que se trataba de un hombre que había sufrido una caída accidental mientras circulaba en bicicleta. Si bien en un primer momento la situación generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, rápidamente se confirmó que no se trataba de un hecho de mayor gravedad, aunque sí requería atención médica.

En paralelo, profesionales del nosocomio local ya se encontraban en el lugar, brindando las primeras curaciones y evaluando el estado del ciclista. Como medida preventiva, se dispuso su traslado al hospital para una revisión más exhaustiva, con el objetivo de descartar lesiones de mayor complejidad, una práctica habitual en este tipo de incidentes.

Desde el cuartel interviniente indicaron que, una vez verificado que no existían riesgos adicionales en la escena ni era necesaria una intervención técnica específica, la dotación regresó a la dependencia, dejando el caso bajo la órbita del sistema de salud.