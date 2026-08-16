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La División Cuartel 22° intervino en un hecho registrado en Puerto Deseado, donde un vehículo que se encontraba estacionado avanzó de manera autónoma e impactó contra una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ing. Brown y Portela.

El operativo se desarrolló entre las 13:42 y las 13:56, bajo la identificación M-217. Al arribar al lugar, el personal constató que no había ocupantes en el rodado ni personas dentro de la propiedad.

Como parte del procedimiento, la dotación verificó la ausencia de fugas de fluidos y realizó el control de la batería del vehículo, a fin de prevenir posibles riesgos.

Las tareas concluyeron de manera conjunta con la Comisaría de la localidad portuaria y personal de Tránsito Municipal. No se registraron personas lesionadas ni novedades respecto del personal o del material utilizado.