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Un nuevo operativo de asistencia vehicular tuvo lugar en Puerto Santa Cruz, donde personal de la División Cuartel 7° de Bomberos debió intervenir para auxiliar a un automóvil que había quedado empantanado en una banquina. Gracias a la rápida respuesta de la dotación, el rodado pudo ser retirado del barro y su conductor continuó la marcha sin inconvenientes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del domingo, entre las 17:10 y las 17:45 horas, cuando la unidad de rescate fue convocada hasta la intersección de las calles Entre Ríos y Suárez More. En ese lugar, un Volkswagen Gol Trend había quedado atascado debido a las condiciones del terreno, imposibilitando que pudiera salir por sus propios medios.

Al arribar, los bomberos evaluaron la situación y planificaron una maniobra de extracción segura para evitar daños tanto en el vehículo como en el personal interviniente. Para ello utilizaron una eslinga de rescate, herramienta que permitió remolcar el automóvil hasta una superficie firme.

La operación se desarrolló sin inconvenientes y en pocos minutos el vehículo fue liberado del barro. Una vez finalizadas las tareas, los efectivos verificaron que el rodado no presentara desperfectos producto del incidente y autorizaron al conductor a continuar con su recorrido.