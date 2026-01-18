Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio vehicular registrado en la madrugada del domingo volvió a encender las alertas sobre los riesgos que implica circular durante la noche en las rutas de la Cuenca Carbonífera. El episodio ocurrió alrededor de las 5:40, sobre la Ruta Provincial Nº 20, en inmediaciones de los talleres centrales de YCRT, donde personal de la División Cuartel IX de Bomberos de Río Turbio intervino de manera inmediata para controlar la situación y evitar que el siniestro pasara a mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas el llamado de emergencia alertó sobre un Volkswagen Gol Trend que presentaba un foco ígneo en el sector del motor y se encontraba detenido a la vera de la ruta. Al arribar al lugar, la dotación de bomberos constató la presencia de humo y signos claros de sobrecalentamiento, por lo que se inició de inmediato el trabajo de extinción y enfriamiento, una tarea clave para impedir la propagación del fuego y proteger tanto el rodado como el entorno.

La labor se desarrolló con rapidez y precisión. Los efectivos lograron controlar el foco ígneo en pocos minutos y, una vez extinguidas las llamas, realizaron tareas de enfriamiento exhaustivo del motor para descartar cualquier posibilidad de reignición.

Un bombero inspeccionando el interior del motor del Volkswagen. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Posteriormente, se procedió a la ventilación del habitáculo del vehículo, una medida preventiva habitual en este tipo de intervenciones, que permite disipar gases y garantizar condiciones seguras antes de dar por finalizado el operativo.

Un dato relevante del hecho es que, al momento del siniestro, el automóvil no tenía ocupantes, lo que evitó consecuencias personales y permitió concentrar el operativo exclusivamente en el control del fuego. No se registraron personas heridas ni daños adicionales, más allá de las afectaciones propias del incendio en el compartimento del motor.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría local, que colaboró con el ordenamiento del sector y brindó apoyo a los bomberos durante el procedimiento. La coordinación entre ambas fuerzas permitió asegurar la zona y prevenir riesgos para eventuales conductores que pudieran circular por la Ruta Provincial 20 a esa hora de la madrugada.