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Una vecina de Puerto Deseado denunció que su hija, de 15, fue agredida físicamente mientras caminaba por la calle San Martín, frente al Banco Nación de la localidad. Según relató a la Policía, el episodio ocurrió alrededor de las 18:30 horas del domingo y la adolescente recibió reiterados golpes en el rostro.

La denunciante indicó que llevó a su hija, que es estudiante del Colegio Industrial, a las instalaciones del Hospital Distrital, ubicado en la calle Colón. Los profesionales la evaluaron y dieron a conocer que la menor sufrió una lesión en el ojo izquierdo. Esto quedó certificado.

También sostuvo que un hombre habría grabado la agresión y que otra adolescente difundió el video en un canal de WhatsApp. La mujer pudo identificar a la agresora y a quien hizo público el video de la agresión física, conoció La Opinión Austral a través de fuentes consultadas.

A partir de lo ocurrido, la mujer solicitó una prohibición de acercamiento respecto de las dos menores mencionadas en la denuncia e instó la acción penal por las lesiones de su hija.

Tomaron conocimiento del caso personal de la División de Investigaciones y el doctor Sergio Poisson, quien subroga el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la ciudad portuaria.