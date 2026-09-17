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Un momento de gran tensión y serias demoras en la circulación vehicular se vivió en pleno corazón de Río Gallegos durante las primeras horas del mediodía de este jueves.

Una aparatosa colisión por alcance entre dos vehículos de gran porte sobre la traza principal de la avenida Presidente Néstor Kirchner, a tan solo unos metros de su intersección con la calle Vélez Sarsfield, movilizó de urgencia a los servicios de salud y a las fuerzas de seguridad locales, interrumpiendo el flujo del tránsito en pleno horario pico.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro vial involucró a una camioneta tipo pick-up Renault Alaskan, perteneciente a la flota oficial del Consejo Provincial de Educación, y a un rodado 4×4 equipado para travesías.

El frente de la camioneta no presentó daños. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a las primeras reconstrucciones en el escenario del hecho, ambos vehículos transitaban en el mismo sentido por la arteria comercial riogalleguense cuando se produjo el encontronazo. Se presume que la camioneta oficial habría accionado los frenos de manera imprevista ante la dinámica del flujo vehicular, o bien que el conductor de la unidad 4×4 sufrió un segundo de distracción al volante que le impidió accionar los frenos a tiempo para evitar el violento impacto contra la parte trasera del rodado estatal.

Como consecuencia directa de la fuerza de la colisión, uno de los ocupantes que viajaba a bordo de la Renault Alaskan del organismo educativo sufrió golpes y traumatismos de consideración, lo que motivó la convocatoria de una ambulancia del servicio de emergencias. El personal médico brindó las primeras atenciones en el lugar y dispuso el traslado preventivo del herido hacia la guardia del Hospital Regional Río Gallegos.

La parte trasera de la camioneta terminó con algunas abolladuras. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Afortunadamente, los chequeos clínicos realizados de manera posterior confirmaron que las lesiones no revestían gravedad y que la persona se encontraba completamente fuera de peligro.

En la escena del accidente intervino de inmediato el personal policial de la Comisaría Seccional Primera, respaldado por inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal. Con el objetivo de resguardar el perímetro para realizar las pericias mecánicas de rigor y a la espera del parte médico oficial sobre el estado de salud del trasladado, los efectivos procedieron a interrumpir de forma total el tránsito sobre ese tramo de la avenida Kirchner por más de una hora, desviando el intenso caudal de vehículos hacia calles linderas.