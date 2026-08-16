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Un siniestro vial registrado durante la noche del sábado generó un importante operativo de asistencia sobre la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Puerto Santa Cruz. Un Ford EcoSport derrapó debido a la acumulación de nieve sobre la calzada, se despistó y terminó fuera de la cinta asfáltica.

El incidente ocurrió en el kilómetro 2370 de la ruta nacional, a unos 30 kilómetros de la dependencia de Bomberos de Puerto Santa Cruz. La alerta movilizó a la División Cuartel 7°, cuyos efectivos se dirigieron hasta el lugar para asistir a los ocupantes y asegurar la escena.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo comenzó a las 23:20 y se extendió hasta las 00:40, atravesando la medianoche. Durante ese período, los equipos de emergencia realizaron una inspección integral del vehículo y del sector donde había quedado detenido.

A pesar de la violencia que puede implicar un despiste y vuelco sobre una ruta afectada por la nieve, el episodio tuvo un desenlace favorable: las dos personas que viajaban en el Ford EcoSport pudieron salir por sus propios medios y no presentaban lesiones ni dolencias.

Los equipos de emergencia en el lugar del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Cuando la dotación de la División Cuartel 7° llegó al lugar, encontró el Ford EcoSport posicionado sobre sus cuatro ruedas, aproximadamente a tres metros de la cinta asfáltica.

El vehículo presentaba distintos daños producto del incidente. Entre ellos se constataron daños en el sector frontal izquierdo, en la luneta y en las ruedas del lado del conductor, que habían quedado destalonadas como consecuencia del derrape provocado por la acumulación de nieve.

La posición final del rodado permitió realizar las tareas de asistencia sin que los efectivos tuvieran que intervenir para extraer a los ocupantes. Ambas personas habían logrado abandonar el vehículo por sus propios medios.

De todos modos, la ubicación del automóvil fuera de la calzada y los daños registrados obligaron a realizar un procedimiento preventivo para evitar nuevos riesgos.

Las condiciones climáticas sobre la Ruta Nacional N° 3 fueron determinantes para el desarrollo del siniestro. La acumulación de nieve sobre la calzada redujo la adherencia del vehículo y provocó el derrape que terminó con el despiste.