Una adolescente de 17 años resultó herida la noche de este jueves tras protagonizar un siniestro vial que volvió a encender la alarma sobre la convivencia entre vehículos y ciclistas en las calles de Río Gallegos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 21:45 en la intersección de José Ingenieros y Cecilia Grierson, una esquina con circulación habitual, donde una camioneta embistió a la joven cuando se desplazaba en bicicleta.

Al lugar acudió de inmediato personal de la Comisaría Quinta, que ya se encontraba trabajando en la escena cuando arribó el equipo periodístico. Minutos más tarde, una ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos se hizo presente para asistir a la menor, que permanecía tendida sobre el asfalto junto a su bicicleta, a la espera de atención médica.

De acuerdo a información recabada en el lugar, la adolescente circulaba en contramano por la calle José Ingenieros cuando fue impactada por una camioneta Ford EcoSport de color negro, que transitaba por Cecilia Grierson. El rodado era conducido por una mujer de aproximadamente 48 años, quien habría mirado hacia su izquierda para verificar el tránsito habitual sobre José Ingenieros y, al no advertir la presencia de la ciclista -que circulaba en sentido contrario al permitido- avanzó, produciéndose el choque cuando la joven pasaba por delante del vehículo.

Como consecuencia del impacto, la ciclista cayó violentamente al asfalto, generando momentos de tensión entre vecinos y ocasionales transeúntes que se detuvieron a colaborar. De manera preventiva, el tránsito fue interrumpido en ambas arterias para permitir el trabajo del personal policial y sanitario, en una postal que se repite cada vez que un accidente obliga a frenar la rutina nocturna de la ciudad.

Los profesionales de la salud inmovilizaron a la adolescente sobre una tabla rígida y la trasladaron en camilla hasta la ambulancia, desde donde fue derivada a la guardia del Hospital Regional. Allí se le practicaban estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones. Personas allegadas a la joven indicaron que habría sufrido un fuerte golpe en la pierna izquierda, particularmente entre la rodilla y el tobillo, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre el carácter de las heridas.

En tanto, la camioneta involucrada y la bicicleta de la menor permanecieron en el lugar bajo resguardo policial, a la espera de la certificación médica y de la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes. Como es habitual en este tipo de casos, las pericias y los informes médicos serán determinantes para establecer responsabilidades y reconstruir con precisión la mecánica del hecho.