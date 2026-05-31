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Una situación que pudo haber tenido consecuencias mayores terminó sin personas heridas gracias a una rápida intervención preventiva del personal de Bomberos de Río Turbio. El hecho ocurrió durante la noche del sábado en el acceso al Cementerio Municipal, donde una conductora quedó varada luego de realizar una maniobra evasiva que la llevó a perder el control de su vehículo y terminar sobre la banquina.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se registró alrededor de las 20:10 horas, cuando un vecino dio aviso a las autoridades sobre la presencia de un automóvil que aparentemente corría riesgo de desbarrancamiento. Ante la alerta, una dotación de la División Cuartel IX se desplazó de inmediato hacia el lugar a bordo del móvil para evaluar la situación y brindar asistencia.

Al arribar al sector señalado, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Ford Fiesta detenido sobre la banquina. La conductora, propietaria del vehículo, explicó a los bomberos que instantes antes había realizado una maniobra para evitar colisionar con otro rodado que circulaba por la zona. Como consecuencia de esa acción, perdió la trayectoria y terminó impactando contra una tapa de cloaca ubicada junto a la calzada.

Si bien la escena generó preocupación inicial debido a la posición en la que había quedado el vehículo, el trabajo de los rescatistas permitió descartar rápidamente riesgos mayores. Durante la revisión, se confirmó que el rodado no presentaba pérdidas de combustible, aceite u otros fluidos que pudieran generar un incidente adicional. Asimismo, se comprobó que el vehículo no podía volver a ponerse en marcha debido a una avería mecánica provocada por el impacto.

Según determinaron los efectivos, el golpe ocasionó el desprendimiento de los cables de la selectora de la caja de transmisión, dejando bloqueado el sistema e imposibilitando cualquier intento de movimiento por sus propios medios. Afortunadamente, la conductora no sufrió lesiones y no fue necesaria la intervención de personal sanitario.