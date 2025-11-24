Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Turbio vivió este lunes una mañana agitada en el Barrio Hielos Continentales, cuando un vehículo perdió el control y terminó impactando de lleno contra el cerco perimetral de una vivienda. La rápida intervención de los bomberos y del personal de seguridad permitió contener la situación y confirmar que la conductora, aunque shockeada por el impacto, resultó fuera de peligro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el incidente ocurrió en la intersección de las calles Glaciar Upsala y Glaciar Viedma, un punto transitado de la Cuenca Carbonífera donde vecinos aseguraron que los autos suelen circular a mayor velocidad de la permitida, especialmente en horarios laborales. El rodado involucrado, un Renault Logan, terminó incrustado contra el cerco de una vivienda particular, generando preocupación entre los habitantes del sector.

Según informó oficialmente la División Cuartel 9 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, la dotación de servicio —compuesta por dos efectivos que se movilizaron en una autobomba Ford Cargo 1722— arribó pocos minutos después del alerta. Al llegar, constataron que la conductora ya había logrado salir del vehículo por sus propios medios, sin quedar atrapada en el habitáculo. Pese a ello, se procedió a realizar el protocolo correspondiente para garantizar la seguridad de la escena.

Los bomberos efectuaron la inspección completa del rodado y aseguraron la zona para evitar riesgos adicionales. Entre las tareas, se incluyó la desconexión de la batería para prevenir posibles principios de incendio, una medida estándar en casos de colisiones en áreas residenciales. En tanto, personal de seguridad que ya se encontraba en el lugar colaboró con la asistencia inicial y con la contención de la mujer, quien presentaba un fuerte estado de nerviosismo pero que no tenía lesiones de gravedad.

Afortunadamente, los profesionales confirmaron que la conductora no sufrió lesiones de consideración. No obstante, fue recomendada una evaluación médica preventiva para descartar cualquier complicación posterior, tal como indican los protocolos sanitarios vigentes.