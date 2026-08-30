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La tranquilidad del domingo por la mañana en la capital santacruceña se vio drásticamente interrumpida por un violento siniestro vial que puso en alerta a todos los estamentos de emergencia de la ciudad. Pasadas las 07:00 de la mañana, un choque múltiple en cadena que involucró a cuatro automóviles se cobró la salud de una automovilista sobre la avenida Circunvalación, en la intersección con la calle 38, uno de los sectores neurálgicos de ingreso y egreso al barrio UOCRA, en las afueras de Río Gallegos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que la colisión en cadena involucró a un Volkswagen Gol, un Peugeot 207, un Renault Logan y un Renault Sandero, todos comandados por conductores mayores de edad. Por razones que la Justicia intenta establecer mediante peritajes técnicos, los rodados impactaron de manera sucesiva sobre la cinta asfáltica, generando un escenario de destrucción material y heridos de diversa consideración en una arteria caracterizada por la alta circulación a velocidad de ruta.

El Gol siendo remolcado por una grúa ya en la tarde del domingo, tras las pericias. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras los llamados de auxilio ingresados al sistema de emergencias, efectivos de la Comisaría Séptima acudieron de inmediato al lugar del siniestro. Al constatar la magnitud de la colisión y notar que la conductora del Volkswagen Gol se encontraba aprisionada entre los fierros retorcidos del habitáculo, los uniformados solicitaron la urgente presencia de ambulancias del Hospital Regional Río Gallegos y del cuerpo de Bomberos de la Policía provincial.

Los bomberos desplegaron un complejo e intachable procedimiento de rescate técnico. La dotación debió realizar maniobras de estabilización de la estructura del automóvil e implementar herramientas de extricación hidráulica para cortar chapas y liberar a la mujer, garantizando su integridad física en todo momento. Tras varios minutos de extrema tensión, la víctima fue rescatada y entregada a los profesionales de la salud, quienes la trasladaron de urgencia hacia el nosocomio capitalino.

Las piezas de los autos desperdigados por la avenida. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Una vez en el centro sanitario, los profesionales médicos le diagnosticaron lesiones de carácter grave a la conductora del Gol, confirmando que sufrió una dolorosa fractura de pelvis a raíz de la violencia del impacto. Por su parte, el conductor del Peugeot 207 también requirió atención médica tras presentar politraumatismos y moretones menores, encontrándose fuera de peligro.

El escenario del hecho fue preservado por el personal de la Comisaría Séptima para permitir la intervención de la División Accidentología Vial. Los peritos de la especialidad realizaron el levantamiento de rastros, la fijación fotográfica y las mediciones de las huellas de frenada sobre la calzada para determinar la mecánica exacta del múltiple impacto.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, actualmente subrogado por el juez Gerardo Giménez. Desde la magistratura se ordenó el secuestro preventivo de las unidades involucradas para la realización de pericias mecánicas de rigor, encuadrando preventivamente el expediente bajo la carátula de lesiones graves en accidente de tránsito.