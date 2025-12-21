Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio registrado durante la jornada del sábado volvió a poner en evidencia los riesgos asociados a las instalaciones eléctricas precarias en los barrios periféricos de Río Gallegos. El siniestro se produjo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 3 y 12 del barrio San Benito, en las afueras de la capital santacruceña, y demandó un importante despliegue de personal y recursos por parte de los Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

Ante el aviso de emergencia, efectivos de la División Cuartel Central y de la División Cuartel 24 acudieron rápidamente al lugar, encontrándose con un foco ígneo que ya se había generalizado en el interior de la vivienda. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que según las las primeras evaluaciones permitieron determinar que el fuego avanzaba con rapidez debido a la presencia de materiales combustibles y a las condiciones propias de la construcción, habituales en ese sector de la ciudad.

De inmediato, los bomberos desplegaron líneas de ataque para contener las llamas y evitar su propagación a inmuebles linderos, una preocupación recurrente en zonas donde las viviendas se encuentran próximas entre sí. Paralelamente, se realizaron tareas de remoción y enfriamiento, fundamentales para lograr la extinción total del incendio y descartar cualquier riesgo de reinicio.

Un bombero analizando el lugar donde comenzó el fuego. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según el informe preliminar de los peritos, el origen del siniestro fue accidental y estuvo vinculado a una contingencia eléctrica, producto de una conexión precaria. Este tipo de situaciones se repite con frecuencia en distintos puntos de la ciudad y suele estar asociado a la sobrecarga de enchufes, empalmes improvisados o instalaciones sin las medidas de seguridad adecuadas.

En el operativo también trabajó personal de la Comisaría Séptima de Policía, que colaboró con el resguardo del perímetro y el ordenamiento del lugar mientras se desarrollaban las tareas de emergencia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales en la vivienda fueron significativos y generaron preocupación entre los vecinos del barrio.

Desde la Superintendencia de Bomberos reiteraron la necesidad de evitar conexiones irregulares y de realizar revisiones periódicas, recordando que un descuido puede derivar en pérdidas materiales importantes o, en el peor de los casos, en consecuencias irreversibles.