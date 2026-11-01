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Un principio de incendio registrado en el interior de una vivienda particular de Puerto Deseado requirió el trabajo coordinado de dos unidades de bomberos para sofocar las llamas, neutralizar el riesgo eléctrico y de gas, y evitar que el fuego se propagara al resto de la estructura habitacional.

El siniestro se desencadenó alrededor de las 04:40 horas en un inmueble de construcción prefabricada ubicado sobre la calle Río Colorado al 713. Tras la alerta de emergencia que ingresó a los centros de despacho policiales, se comisionó de urgencia a dotaciones pertenecientes a las Divisiones Cuartel 4° y Cuartel 22° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Al llegar a la escena, los agentes constataron la presencia de una columna de humo y foco ígneo concentrado en la parte posterior del terreno de la vivienda. De forma inmediata, el personal bomberil tendió una línea devanadera de alta presión para atacar el fuego de manera directa, logrando circunscribir las llamas al sector donde se encontraba emplazado un termotanque de agua caliente.

Tras una labor técnica de combate que se extendió durante varios minutos, los efectivos lograron extinguir las llamas principales y procedieron a efectuar las complejas tareas de enfriamiento, remoción de material afectado y ventilación forzada de los ambientes para evacuar la acumulación de gases y humo denso. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral y, según los peritajes técnicos iniciales realizados en el lugar, el origen del fuego fue categorizado como accidental, provocado por una falla o desperfecto técnico en el sistema de encendido o conducto del artefacto de calefacción de agua.

El operativo preventivo requirió una aceitada articulación interinstitucional. En la escena brindó apoyo de seguridad y ordenamiento del perímetro el personal de la Comisaría local de la Policía de Santa Cruz, mientras que técnicos de la empresa proveedora del servicio de gas, Camuzzi Gas del Sur, acudieron al lugar para realizar las revisiones de rigor sobre la red domiciliaria. Como medida de estricta prevención y para garantizar la seguridad del inmueble, los operarios de la firma energética procedieron al retiro temporal del medidor de gas.

Las maniobras operativas concluyeron satisfactoriamente a las 06:30 horas, momento en que las unidades de la policía y bomberos certificaron que la zona se encontraba completamente controlada, fuera de peligro y con las condiciones de habitabilidad preservadas. Afortunadamente, como resultado del rápido accionar del personal interviniente, no se registraron personas lesionadas ni víctimas que lamentar, limitándose las consecuencias únicamente a daños materiales localizados en el área de origen del foco ígneo.