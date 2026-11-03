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La falla en el sistema de alimentación de combustible de un rodado de modelo clásico desencadenó un principio de incendio en pleno corazón céntrico de Río Gallegos, requiriendo el inmediato despliegue disuasivo y pericial de los bomberos de la Policía de Santa Cruz para certificar el aseguramiento de la escena.

El siniestro se declaró en los primeros minutos de este martes 3 de noviembre, exactamente a las 00:57 horas, sobre la céntrica calle Alberdi al 112, a escasa distancia de las dependencias del Tribunal de Cuentas y de arterias de alto tránsito de la ciudad. Una rápida llamada de alerta ingresada a través de la central Bravo Central movilizó con urgencia a una dotación perteneciente a la División Cuartel Primera de Bomberos.

Al arribar al lugar de la emergencia, los servidores públicos constataron que el incidente afectaba a un automóvil particular marca Volkswagen Senda que se encontraba estacionado en la calzada. En una valiente y oportuna reacción, el propio propietario de la unidad logró extinguir las primeras llamas lanzando material sofocante sobre la cavidad del motor antes de que el fuego se propagara al resto de la carrocería o al habitáculo.

Frente a ese escenario, el personal del Cuartel 1° centró su accionar en la verificación minuosa del vano motor y en el enfriamiento preventivo de las zonas térmicas críticas, utilizando instrumentos periciales para descarrilar cualquier posibilidad de un reencendido secundario. Según pudo saber La Opinión Austral, las pericias técnicas preliminares ejecutadas en el sitio determinaron que el origen del foco fue categorizado como estrictamente accidental: un rebalse de nafta en el carburador o en las mangueras de retorno provocó que el combustible líquido tomara contacto directo con la superficie incandescente del múltiple de escape, generando la instantánea deflagración.

Las maniobras operativas, que contaron con la valiosa coordinación de seguridad y ordenamiento perimetral a cargo de efectivos de la División Comisaría Primera local, concluyeron satisfactoriamente a la 01:15 horas.