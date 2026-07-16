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Una mujer y sus dos hijas menores fueron víctimas de un robo en su vivienda del barrio Las Américas, hecho registrado poco después de las 19 horas del miércoles, en pleno desarrollo de las celebraciones por la clasificación de la Selección Argentina.

Según relató la damnificada, ellas se encontraban participando de la caravana en la zona céntrica de la localidad. Alrededor de las 19.15 horas, al regresar a su casa y abrir la puerta principal, se toparon con un hombre que estaba dentro del inmueble.

El sujeto, de estatura media, contextura robusta y piel blanca, vestía gorro de lana, campera y pantalón oscuros, además de zapatillas color negro y portaba una bolsa marrón claro. Al ser descubierto, huyó rápidamente por la misma puerta y se perdió de vista.

La víctima no pudo precisar en ese momento qué elementos le habrían sido sustraídos ni señaló sospechas sobre la identidad del autor. Personal policial realizó las diligencias correspondientes en el lugar y tomó declaración a la mujer. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.