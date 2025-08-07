Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado domingo, alrededor de las 4 de la mañana, se activó un operativo de rescate tras una denuncia radicada en la Comisaría Primera de Pico Truncado, que alertaba sobre la desaparición de una familia que viajaba desde esa ciudad hacia la estancia La Julia. Se trataba de un matrimonio acompañado por sus dos hijos menores de edad, quienes se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux blanca.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el último contacto telefónico se había producido a las 16:00 horas del sábado, luego de haber pasado por el Paraje Tres Cerros, sin que desde entonces se tuviera más información sobre su paradero.

La preocupación de sus familiares derivó en una denuncia judicial y, en respuesta, se solicitó colaboración a la sección Operaciones Rurales de Puerto Deseado. Con celeridad, se dispuso la salida de un móvil policial a cargo del comisario Félix Mellado, junto al suboficial Óscar Escubilla y el sargento primero José Fritz. El equipo inició un rastreo por la Ruta Provincial N.º 47, recorriendo aproximadamente 40 kilómetros desde el paraje mencionado.

La camioneta tras ser recuperada por la Policía. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Según pudo saber este diario, el operativo logró localizar el vehículo en cuestión, atascado en el barro, en una zona alejada y de difícil acceso. En su interior se encontraba la familia completa: el matrimonio, los dos niños y la esposa cursando un embarazo de siete meses. Afortunadamente, todos se hallaban en buen estado de salud, aunque visiblemente afectados por las bajas temperaturas y el tiempo transcurrido sin asistencia.

El rodado había quedado inutilizado producto del estado del camino, profundamente anegado por las lluvias. El personal policial procedió a retirar el vehículo utilizando los medios disponibles, y escoltó a la familia hasta la estancia La Julia, distante a unos 23 kilómetros del lugar del percance. Allí, fueron recibidos, alimentados y asistidos con calefacción para reponerse del difícil momento atravesado.

Horas más tarde, ya con las condiciones algo más estabilizadas, los efectivos continuaron el acompañamiento hasta el Paraje Tres Cerros. Según consta en el parte oficial, durante el trayecto fue necesario brindar nueva asistencia debido al mal estado del terreno, lo que evidenció la complejidad de la situación y el riesgo que implicó el desplazamiento por esa zona en esas condiciones climáticas.