Un operativo preventivo llevado adelante por el Cuerpo de Bomberos permitió evitar consecuencias mayores tras detectarse una fuga de gas natural en una vivienda ubicada en la zona céntrica de Río Gallegos. El episodio ocurrió durante la noche del domingo 4 de enero, en un sector de alto tránsito, y fue controlado en pocos minutos gracias a la rápida respuesta del personal de guardia del Cuartel Central.

Según pudo saber La Opinión Austral, la alerta se activó cuando se reportó un escape de gas en una propiedad situada sobre calle Alberdi al 700, un punto neurálgico de la ciudad donde conviven viviendas familiares, comercios y una circulación constante de peatones y vehículos. Ante el aviso, una dotación de Bomberos se desplazó de inmediato al lugar para evaluar la situación y evitar cualquier riesgo para los ocupantes del inmueble y los vecinos de la cuadra.

Una vez en el sitio, los efectivos constataron que la fuga provenía de un regulador del sistema de gas natural. Este tipo de fallas, si no se actúa con rapidez, puede derivar en escenarios de alto riesgo, como explosiones o intoxicaciones por inhalación de gas, especialmente en horarios nocturnos, cuando muchas personas se encuentran descansando en sus domicilios.

El personal procedió entonces al cierre inmediato de la llave de paso del suministro, una maniobra clave para neutralizar el escape y cortar de raíz cualquier posibilidad de que la situación se agravara. La intervención se desarrolló de manera ordenada y precisa, priorizando la seguridad del entorno y sin generar alarma innecesaria entre los vecinos.

Tras asegurar completamente el área y confirmar que no existían riesgos residuales, los bomberos dieron intervención al personal técnico de la empresa Camuzzi Gas del Sur. Los operarios de la distribuidora se hicieron cargo de las reparaciones definitivas en la instalación, garantizando que el sistema quedara en condiciones seguras antes de restablecer el servicio.

Según se informó oficialmente, todo el operativo demandó apenas 12 minutos, un tiempo que refleja el nivel de coordinación y preparación de los equipos de emergencia. No fue necesario evacuar la cuadra ni se registraron personas heridas, un dato que aporta tranquilidad y pone en valor la eficacia de la respuesta.