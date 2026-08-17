Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio ocurrido a plena luz del día generó preocupación en Río Gallegos luego de que una joven fuera apuñalada durante un presunto intento de robo de su teléfono celular en inmediaciones del gimnasio municipal Lucho Fernández.

El hecho se registró cerca de Zapiola al 1500, en un sector de circulación habitual de vecinos, y derivó en un rápido despliegue policial destinado a localizar al presunto atacante.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que la joven habría sido abordada por un hombre que intentó sustraerle el teléfono celular. En medio de esa situación, el sospechoso habría utilizado un arma blanca y le provocó una herida.

La víctima debió ser asistida y trasladada al hospital para recibir atención médica. Según los primeros datos, se encuentra fuera de peligro, aunque el episodio generó alarma por el nivel de violencia utilizado durante el intento de robo.

Tras conocerse el ataque, se puso en marcha un operativo policial para intentar dar con el sospechoso. Las tareas de búsqueda se extendieron por distintos sectores cercanos al lugar donde ocurrió la agresión.

Finalmente, el hombre fue localizado y detenido en inmediaciones de las calles Zapiola y Entre Ríos, a unas pocas cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. El procedimiento permitió poner al sospechoso bajo custodia policial y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el ataque y cuál fue el grado de responsabilidad que tuvo en el hecho.

Según la información disponible, el detenido será trasladado a la Comisaría Sexta, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

La investigación deberá ahora reconstruir la secuencia completa del episodio, establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y reunir los elementos necesarios para determinar la situación procesal del acusado.