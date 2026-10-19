Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven que trabaja realizando delivery en Río Gallegos terminó hospitalizada luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito en la Autovía 17 de Octubre, pasadas las 18:00 horas de este lunes. La motociclista fue impactada por una camioneta Ford EcoSport y debió ser trasladada al Hospital Regional por un móvil sanitario.

El siniestro dejó una escena impactante sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia de la colisión, la motocicleta quedó debajo de la camioneta, mientras que las zapatillas de la joven quedaron tendidas sobre el asfalto.

Junto al rodado también quedaron su casco y la mochila de una conocida aplicación de entregas, elementos que evidenciaban que la mujer se encontraba trabajando al momento del accidente.

Intervención policial y traslado al hospital

Tras el impacto, personal de la Policía de Santa Cruz intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. También acudió un móvil sanitario, cuyo personal asistió a la motociclista y la trasladó al Hospital Regional Río Gallegos para recibir atención médica.

Intervino personal de la División Accidentología Vial.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre el estado de salud de la joven tras su ingreso al centro asistencial.