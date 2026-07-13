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Una inusual sucesión de incidentes de tránsito mantuvo en alerta a los equipos de emergencia de Puerto Deseado durante la madrugada de este lunes. En un lapso de pocos minutos, un mismo automóvil requirió la intervención del personal de la División Cuartel 4° de Bomberos en dos oportunidades y en distintos puntos de la ciudad, culminando la secuencia con un choque contra un guardarraíl.

El episodio llamó la atención por la particularidad de los hechos. Después de ser asistido en una primera intervención para retirar el vehículo de un sector donde había quedado inmovilizado, el conductor volvió a protagonizar un nuevo incidente vial que obligó nuevamente a movilizar a los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la primera alerta se registró en la intersección de las calles Escola y Koltun. Hasta ese lugar acudió una dotación de la División Cuartel 4°, luego de recibir el aviso de que un Peugeot 206 había quedado encajado y no podía continuar su marcha.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron la situación y realizaron las maniobras necesarias para asistir al conductor y retirar el rodado, permitiendo que el vehículo pudiera volver a circular con normalidad.

Sin embargo, lo que parecía ser una intervención rutinaria terminó convirtiéndose en el inicio de una madrugada agitada para los equipos de emergencia. Pocos minutos después de finalizar el primer operativo, la misma unidad de bomberos volvió a ser requerida por una nueva emergencia relacionada con el mismo automóvil. Esta vez, el llamado indicaba que el Peugeot 206 había protagonizado un siniestro vial en la esquina de Sarmiento y 15 de Julio.

Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que el conductor había perdido el control del vehículo y terminado su recorrido contra un guardarraíl ubicado en ese sector de la ciudad.

Si bien las causas que provocaron el segundo incidente aún son materia de análisis, las autoridades comenzaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer qué ocurrió entre la primera asistencia y el posterior impacto.