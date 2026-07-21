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Una mujer de 40 años radicó una denuncia penal por agresiones ocurridas la jornada anterior, alrededor de las 20:00 horas, en el comercio “Ciber BJM”, ubicado en calle 10 de Junio al 1710 de la localidad de Puerto Deseado, según conoció La Opinión Austral.

La damnificada concurrió al lugar junto a su hijo, cuando se produjo un altercado con una joven y su pareja. Según su relato, primero los agredieron con expresiones discriminatorias y luego pasaron a la agresión física. Minutos después se sumó la hermana de la joven involucrada, quien profirió amenazas contra la denunciante.

La mujer adjuntó el certificado médico que acredita las lesiones sufridas por su hijo y solicitó formalmente la acción penal contra los responsables, además de una medida cautelar de prohibición total de acercamiento y contacto respecto de los denunciados. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.