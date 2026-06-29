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Una importante movilización de personal de Bomberos generó preocupación durante la tarde de este domingo en Río Turbio, luego de que un automóvil comenzara a despedir una densa columna de vapor en plena zona comercial de la ciudad. La situación despertó la alarma entre vecinos y comerciantes que transitaban por el sector, quienes, al observar lo que parecía ser humo saliendo del vehículo, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió sobre la calle Teniente de Navío Agustín del Castillo, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de la localidad. La rápida intervención de la División Cuartel 9° permitió esclarecer la situación en pocos minutos y confirmar que no se trataba de un incendio, sino de un desperfecto mecánico que provocó el sobrecalentamiento del motor.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el operativo comenzó alrededor de las 19:32 horas, cuando la guardia del cuartel recibió un alerta mediante el sistema de comunicaciones VHF informando que un vehículo estacionado frente a un comercio estaba emanando una considerable cantidad de humo.

Ante la posibilidad de que se tratara de un principio de incendio, una dotación partió inmediatamente hacia el lugar a bordo de la autobomba, preparada para intervenir de manera rápida en caso de que el fuego se propagara o pusiera en riesgo a personas o comercios cercanos.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron un Chevrolet Corsa estacionado con el capot abierto, mientras su propietario intentaba controlar la situación.

Desde el compartimiento del motor salía una abundante nube de vapor que, a simple vista, podía confundirse fácilmente con humo producto de un incendio, situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Tras realizar una inspección técnica del vehículo, el personal de la División Cuartel 9° determinó que el incidente había sido provocado por la rotura de una manguera del sistema de refrigeración.

Como consecuencia de esa avería, el líquido refrigerante comenzó a escapar, provocando un importante sobrecalentamiento del motor y generando la densa columna de vapor que había sido observada por vecinos y ocasionales transeúntes. Los bomberos descartaron rápidamente la existencia de fuego o combustión, confirmando que el episodio correspondía exclusivamente a una falla mecánica.