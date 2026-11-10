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Durante la tarde de este martes, una violenta colisión entre una motocicleta y un automóvil particular registrada en una intersección neurálgica de Río Gallegos derivó en el traslado de urgencia de la conductora del rodado menor hacia las instalaciones del nosocomio local, reactivando el debate sobre la precaución al volante en sectores urbanos de alta circulación.

Según pudo saber La Opinión Austral, el choque aconteció exactamente alrededor de las 14:30 horas, en un momento de intenso flujo vehicular sobre la intersección comprendida por la Avenida Juan Domingo Perón y la calle 17 de Octubre. Por causas que aún son materia de investigación y que la policía intenta establecer mediante las pericias de rigor, una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta impactó de lleno contra la parte trasera derecha de un automóvil marca Fiat Cronos de color blanco.

Producto del violento impacto contra la estructura del vehículo de mayor porte y la consecuente caída sobre el asfalto, la motociclista sufrió contusiones que hicieron necesaria la inmediata llegada de los médicos. Tras recibir la primera atención de contención en plena calle, la mujer fue trasladada a bordo de una ambulancia hacia el Hospital Regional de Río Gallegos, donde ingresó al sector de guardia para ser sometida a los estudios de diagnóstico por imagen correspondientes que permitan determinar la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, las autoridades sanitarias y policiales mantienen la reserva y aguardan el parte médico oficial para precisar su evolución clínica.

En el lugar de los hechos se desplegó un rápido operativo a cargo del personal dependiente de la Comisaría Tercera de la Policía provincial, cuyos efectivos abocaron sus tareas al resguardo del perímetro de seguridad, el desvío del tránsito en las esquinas aledañas y la recolección de los primeros datos accidentológicos. Asimismo, el conductor del Fiat Cronos blanco permaneció en el sitio a disposición estricta de las autoridades intervinientes, colaborando con las diligencias iniciales de la instrucción judicial.