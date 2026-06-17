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Un siniestro vial ocurrido en horas de la mañana en Puerto San Julián movilizó a personal de la División Cuartel 3º de Bomberos, que debió intervenir de manera preventiva tras una colisión entre dos vehículos en la vía pública. El hecho fue reportado a través de un requerimiento de la Comisaría Seccional Segunda y generó la rápida salida de una dotación hacia el lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se inició a las 07:30 horas, cuando los efectivos se desplazaron a bordo del móvil 915. Al llegar al punto del accidente, los bomberos constataron la presencia de un Volkswagen Fox que se encontraba sin ocupantes y un Peugeot 208 en cuyo interior permanecía una mujer a la espera de la asistencia sanitaria correspondiente.

En ese contexto, y como parte de los protocolos habituales de seguridad, el personal procedió a desconectar de manera preventiva las baterías de ambos vehículos. Esta medida tiene como objetivo reducir cualquier riesgo eléctrico posterior al impacto, especialmente en situaciones donde los rodados pueden presentar daños en su sistema eléctrico o posibles fugas.

De manera simultánea, los bomberos colaboraron con el personal de salud que acudió al lugar para asistir a la ocupante del Peugeot 208, garantizando la seguridad de la escena y facilitando las tareas de evaluación médica inicial.

Una vez finalizadas las maniobras de aseguramiento y verificado que no existían riesgos adicionales para terceros ni para los intervinientes, la dotación se retiró del lugar y regresó a su base alrededor de las 08:20 horas, sin registrarse novedades posteriores.