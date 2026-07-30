Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vecina de la localidad de Puerto Deseado radicó una denuncia por presunta estafa tras detectar movimientos irregulares en su tarjeta de Mercado Pago vinculados a pagos de impuestos municipales. La ciudadana había pagado en rentas de la Municipalidad, desde donde le habrían debitado una cantidad de dinero.

El primer hecho ocurrió el 24 de julio, cuando la damnificada concurrió al área municipal para abonar los impuestos inmobiliarios y patentes por un total de $587.355 pesos. El personal del organismo le indicó que la primera operación había fallado por problemas de conexión y repitió el cobro.

Sin embargo, al revisar su cuenta, la mujer comprobó que se habían debitado dos veces el mismo importe. Uno de los pagos fue devuelto tras el reclamo, y la ciudadana se fue a su casa nuevamente.

Posteriormente, el 29 de julio apareció un tercer débito por idéntico valor, con la descripción “Pago Municipalidad – Pago en tienda física”, que la mujer asegura no haber realizado ni autorizado, dado a que ese día no concurrió a la dependencia ni efectuó gestión alguna.

Finalmente, la damnificada aportó capturas de pantalla y comprobantes de todos los movimientos como prueba. Las actuaciones quedaron caratuladas y a disposición de la doctora Romero, quien tomó conocimiento de la situación para avanzar en la investigación.