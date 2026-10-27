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Una mujer de 37 años denunció un conflicto con su tía y la pareja de esta por una propiedad familiar en Caleta Olivia. Según su relato, el hombre la sujetó de los brazos y la empujó en tres ocasiones cuando ella intentó impedir que conectara un tanque de agua en la vivienda.

La denunciante reside en una propiedad de su madre, fallecida a principios de este año. Frente a esa casa, ubicada en el barrio Centro, hay otra vivienda. La misma pertenecía a su abuela y permanece desocupada desde hace aproximadamente 13 años, conoció La Opinión Austral.

De acuerdo con la denuncia en la Comisaría Primera, la sucesión todavía no se inició y, desde la muerte de su madre, comenzaron los problemas con su tía —hermana de la fallecida— y la pareja de esta, quienes, según afirmó, pretenden quedarse con la propiedad.

El episodio ocurrió alrededor de las 16 horas del domingo. La mujer contó que el hombre se presentó para conectar en la casa de su abuela un tanque de agua beige, cuya marca y capacidad no recuerda.

La denunciante aseguró a los efectivos policiales que el tanque pertenecía a su madre, quien lo había comprado en vida, y que estaba guardado en el patio interno de su domicilio, conoció este medio a través de la Policía de Santa Cruz.

Cuando salió para tratar de impedir que lo instalara, el hombre la habría tomado de los brazos y empujado hacia atrás tres veces. Ella le pidió que se retiraran porque la vivienda todavía no había ingresado en sucesión. Finalmente, ambos se fueron sin llevarse el tanque.

La Secretaría Penal de turno dio intervención al Juzgado de Familia. Desde ese tribunal dispusieron una prohibición de acercamiento de la tía y su pareja hacia la denunciante por 15 días y ordenaron que ella se presente en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).