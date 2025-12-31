Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico siniestro vial ocurrido en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, terminó con la vida de una mujer de 32 años y volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre el consumo de alcohol al volante y la responsabilidad penal en los accidentes de tránsito. El hecho se produjo durante la madrugada de este martes en el sector norte de la ciudad, cuando la víctima fue atropellada violentamente y el conductor involucrado se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

La mujer fue identificada como Camila Toro Muñoz, quien ingresó con heridas de extrema gravedad al Hospital Clínico de Magallanes. A pesar de los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado cerca de las 02:30 horas, producto de las lesiones sufridas en el impacto. El hecho ocurrió en calle Manantiales, una arteria transitada de la zona norte de Punta Arenas, donde vecinos y ocasionales testigos alertaron a los servicios de emergencia.

Según consignó el portal de noticias Bio Bio Chile, el conductor responsable del hecho, Franco Millar Mora, abandonó el lugar inmediatamente después del impacto, incumpliendo la obligación legal de detener la marcha, auxiliar a la víctima y dar aviso a las autoridades. Tras un operativo desplegado por Carabineros, el sujeto fue localizado y detenido horas más tarde.

Una vez aprehendido, se le practicaron las pruebas de rigor, las cuales confirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de su detención. En su declaración preliminar, el imputado sostuvo que se retiró del lugar por “temor a ser agredido” por personas que presenciaron el accidente, argumento que será evaluado por la Justicia, ya que la legislación chilena establece con claridad la obligación de permanecer en el sitio del siniestro.

El Ministerio Público dispuso que Millar Mora sea puesto a disposición del Juzgado de Garantía donde se realizará el control de detención y se avanzará con su formalización por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, una figura penal que contempla penas de prisión efectiva.

El caso generó conmoción en la comunidad de Punta Arenas, especialmente por haberse producido en una semana atravesada por celebraciones de fin de año, un período en el que suelen incrementarse los controles viales y las campañas de concientización. En ese marco, autoridades regionales reiteraron el llamado a la tolerancia cero con el alcohol al volante y a la responsabilidad individual al momento de conducir.

Desde los organismos de seguridad y transporte insistieron en que este tipo de hechos son evitables y remarcaron que la combinación de consumo de alcohol, imprudencia y fuga agrava no solo las consecuencias humanas, sino también las penales. Mientras avanza la investigación judicial, el fallecimiento de Camila Toro Muñoz vuelve a dejar en evidencia el impacto irreversible que los siniestros viales generan en las familias y en toda la sociedad.